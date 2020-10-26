Влада Франції розглядає посилення карантину



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Серед нових заходів, які можуть бути введені, розглядаються перенесення початку комендантської години на вечірній час

Після нещодавнього посилення карантину щоденне зростання кількості нових випадків у Франції продовжилося

Влада Франції розглядає можливість посилення карантину на тлі продовження зростання захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається що серед нових заходів може бути збільшення строку комендантської години.

Уряд вже ввів різні заходи, серед яких комендантська година з 23 до 6:00, але після посилення карантину щоденне зростання кількості нових випадків продовжилося.

Серед нових заходів, які можуть бути введені, розглядаються перенесення початку комендантської години на вечірній час, заборона на вихід з дому у вихідні, крім необхідних поїздок, а також закриття незначних магазинів.

Проєкт нових обмежень буде представлений на цьому тижні президенту Еммануелю Макрону.

До слова, в Австрії можуть ввести жорсткий карантин через спалах Covid-19.

Також влада Литви вирішила посилити карантин у кількох регіонах.