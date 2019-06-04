У Франції страйкують робітники найбільшої у світі фабрики з виробництва «Нутелли»



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Фабрика Віллер-Екаль виробляє 600 тисяч банок шоколадно-горіхового крему щодня - це чверть світового виробництва продукту

Компанія Ferrero, власник Nutella, в понеділок почала погрожувати штрафами для працівників, що беруть участь у блокуванні робочого процесу

Робота найбільшої у світі фабрики з виробництва «Нутелли» практично паралізована через страйк робітників, які вимагають підвищення зарплат.

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що профспілкові активісти фабрики Віллер-Екаль в Нормандії протягом тижня блокують в'їзд або виїзд вантажівок з заводу.

Після шестиденного протистояння компанія Ferrero, власник Nutella, в понеділок почала погрожувати штрафами для працівників, що беруть участь у блокуванні робочого процесу.

Але це не зупинило профспілки. За їх даними, 160 з 350 робітників заводу беруть участь у страйку з вимогою підвищення зарплат на 4,5%, одноразових премій у 900 євро і кращих умов праці.

Компанія згодна на підвищення 1,7% для найбільш низькооплачуваних працівників і одноразові бонуси до 400 євро, що, на думку профспілок, недостатньо, враховуючи зростання вартості життя. Профспілки також скаржаться на погіршення заводських умов і зростаючий тиск з метою підвищення продуктивності.

Зазначається, що фабрика виробляє 600 тисяч банок шоколадно-горіхового крему щодня - це чверть світового виробництва продукту.

Джерело: Європейська правда