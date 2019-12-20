У «Газпромі» заявили, що сьогодні продовжаться переговори щодо транзиту газу



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Переговори продовжаться в Мінську

Російський «Газпром» продовжить переговори з Україною з газових питань в п'ятницю в Мінську після консультацій у Берліні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Переговори по газу з Україною продовжаться у п'ятницю в Мінську», - повідомили в компанії.

Як пояснили в «Газпромі», переговори будуть «не технічні».

Раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявляв, що угода по транзиту газу між Україною і Російською Федерацією буде обговорюватися в п'ятницю, 20 грудня. Однак місце проедения він не назвав.

Нагадаємо, 19 грудня сторони закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року. 31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».