Міністр енергетики Оржель розповів деталі газових переговорів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр енергетики Оржель підтвердив домовленість про транзит газу

Україна і Росія сьогодні підготували кінцевий протокол рішення

На переговорах з транзиту газу в Берліні сторони виробили рішення, які наближають підписання контрактів.

Про це на брифінгу заявив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель.

За його словами, сторони сьогодні підготували кінцевий протокол рішення.

«Ми дуже якісно попрацювали над протоколом рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів. І дійсно на цьому етапі, який ми готові представити на погодження нашим столиць, тобто ми повинні погодити ці позиції... Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін», - підкреслив Оржель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди по газу. При цьому в Єврокомісії наголошують, що принципову угоду досягнуто по всіх елементах.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року. 31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».