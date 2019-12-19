Рішення щодо транзиту газу потребує узгодження на політичному рівні, - Вітренко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ітренко зазначив, що після узгодження питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях

Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що сьогодні під час переговорів по транзиту газу були напрацьовані основні принципи угод, які потребують додаткового узгодження на політичному рівні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що 19 грудня сторони закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) та тристоронньому (з ЄС) форматі щодо продовження транзиту газу у відповідності до європейських правил.

«Закінчили черговий раунд переговорів у двосторонньому (з РФ) і тристоронньому (з ЄС) форматі про продовження транзиту газу відповідно до європейських правил. Напрацьовано основні принципи угод, що вимагають додаткового узгодження на політичному рівні», - написав він.

Вітренко зазначив, що після узгодження питання буде в імплементації цих угод на різних рівнях.

«Нафтогаз» займає дуже конструктивну позицію на цих переговорах - Україна ще раз підтверджує свою надійність як транзитера газу до Європи», - підкреслив він.

Попередні раунди політичних переговорів проходили 17 липня 2018 року (в Берліні), 21 січня 2019 року, 19 вересня 2019 року та 28 жовтня 2019 року. 31 грудня 2019 року закінчується дія договору між господарюючими суб'єктами України та Росії щодо умов транспортування російського природного газу по українській території в Європу.

Також нагадаємо, що у Парижі під час двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна порушували питання транзиту газу.

Нагадаємо, 28 листопада у Відні відбулися російсько-українські переговори щодо газу з участю міністра енергетики РФ Олександра Новака, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексія Оржеля, Голови Правління ПАТ «Газпром» Олексія Міллера, керівників НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».