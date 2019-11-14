У Генпрокуратурі назвали причини затримання чоловіка депутатки Скороход



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Олексія Алякіна вже затримували в серпні 2018 року

Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку

Генеральна прокуратура України назвала причини затримання чоловіка нардепа від «Слуги народу» Ганни Скороход Олексія Алякіна. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

«У четвер, 14 листопада, поліція затримала громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку, для притягнення до кримінальної відповідальності за підозрою в шахрайстві в особливо великих розмірах. Питання про екстрадиційний арешт вирішується в судовому порядку. Екстрадиційну перевірку проводить прокуратура Києва, за її результатами буде зроблено висновок про відсутність або наявність обставин, які можуть перешкоджати видачі. Раніше даний громадянин намагався уникнути екстрадиції шляхом оформлення громадянства України, надавши міграційній службі неправдиві відомості», - йдеться в повідомленні.

У Генпрокуратурі також нагадали, що Алякіна вже затримували в серпні 2018 року.

«Так, 9 серпня 2018 року, особу вже затримували на території Київської області. В якості запобіжного заходу громадянина РФ тримали три місяці під вартою з метою екстрадиції до 8 листопада 2018 року, поки Новозаводський районний суд Чернігова не змінив своїм рішенням запобіжний захід на домашній арешт. Надалі, 3 січня 2019 року, домашній арешт був скасований через отримання громадянства України. Однак, рішення про набуття громадянства було двічі скасовано міграційною службою через надання неправдивих відомостей і фальшивих документів», - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що 11 листопада 2019 розшук Алякіна був відновлений, в результаті чого він був затриманий.

Раніше адвокат повідомив подробиці затримання чоловіка депутатки Скороход.

Нагадаємо, в ході засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.