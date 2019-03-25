У Генштабі розповіли, як голосувати військовим



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Для важко хворих військовослужбовців передбачене голосування просто в палаті стаціонару

Військовослужбовцям ЗСУ розповіли про порядок реалізації їх конституційного права з участі у виборах та алгоритм дій у разі відсутності військового за місцем прописки чи у разі лікування в стаціонарі.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

«Для участі у голосуванні необхідно переконатися чи включені Ви до реєстру виборців, і за якою адресою розташовано Вашу виборчу дільницю... В разі, якщо в день голосування (31 березня та 21 квітня) Ви не будете за місцем Вашої виборчої дільниці, Ви можете звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців... Заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається до органу ведення Державного реєстру виборців особисто. Надсилання вказаної заяви поштою (електронною поштою) законодавством не передбачено», - йдеться в роз'ясненні.

Також повідомляється, що у випадку черги співробітники Держреєстру повинні йти назустріч особам, що перебувають на службі, та здійснювати прийом поза чергою.

В документі окремо надано роз'яснення для військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в госпіталі. «Якщо громадянин перебуває на лікуванні в стаціонарі (включно із військовими медзакладами), його не пізніше ніж за сім днів до дня голосування керівником медзакладу має бути внесено до списків спеціальної виборчої дільниці, яка утворюється в такому закладі», - повідомили в Генштабі. Зі списками необхідно ознайомитися завчасно, для цього варто звернутися до керівника медзакладу. Якщо пацієнта немає в списках, або до медзакладу особа поступила після складання списків, але не пізніше ніж за три дні до дня голосування, вона повинна бути включена до списків дільничною виборчою комісією в цьому закладі.

Для важко хворих військовослужбовців передбачене голосування просто в палаті стаціонару.

Генштаб також надає інформацію щодо голосування військовослужбовців, які перебувають у зоні дії українських миротворчих місій, а також у дипломатичних установах за кордоном, де українські громадяни можуть проголосувати за закордонними, дипломатичними або службовими паспортами.

Крім того, враховані особливості голосування військовослужбовців, які перебувають у зоні ООС та на Яворівському полігоні.

В роз'ясненні надається вичерпна інформація про порядок отримання та заповнення бюлетеня в день виборів. Зважаючи на рекордно велику кількість внесених до бюлетеня кандидатів, а також очікувану високу явку на виборах, в Генштабі рекомендують військовим завчасно ознайомитись із виборчими програмами кандидатів, «аби не створювати собі та іншим виборцям незручності при ознайомленні з виборчими плакатами 39 кандидатів».

Завчасне та виважено прийняте рішення про підтримку того чи іншого кандидата в президенти України, наголошують у відомстві – ознака зрілого відповідального громадянина.

Зауважимо, що для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.

До вашої уваги: Календар виборів президента Детальніше про президентські вибори читайте тут



