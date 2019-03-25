ЦВК передала за кордон понад 420 тисяч бюлетенів



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Бюлетені на дільниці доставлять представники МЗС

Перед виборами 2019 на закордонні виборчі дільниці передали майже півмільйона бюлетенів. Відповідне рішення ухвалила Центральна виборча комісія.

Повідомляється, що ЦВК передала закордонним виборчим дільницям 420 342 бюлетеня. Бюлетені на дільниці доставлять представники Міністерства закордонних справ України.

Зауважимо, що для зміни місця голосування на виборах президента України заяву необхідно подати не пізніше ніж за п’ять днів до дня голосування, тобто до 25 березня 2019 року включно.

Нагадаємо, з п’ятниці, 22 березня, виборці почали отримувати запрошення для участі у президентських виборах.

Також зазначимо, що Центральна виборча комісія на виборах 2019 відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.