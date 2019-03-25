Чому українцям так важливо саме зараз зробити правильний вибір

Українські військові перед репетицією «Параду військ» до Дня Незалежності України. Київ, 18 серпня 2018 року

Критичні часи існують для того, аби безповоротно зробити вибір

Україні критично бракує впевненості, адже без рішучості та чіткого плану дій вона нездатна рухатися далі. Саме невизначеність та непевність, як наслідок, стримують нашу державу від подальшого поступу.

Ті умови, в котрих доводиться жити українцям аж ніяк не сприяють формуванню впевненості в завтрашньому дні. І йдеться не лише про війну та бідність населення, а й загалом про теперішній світ. Про тенденції. Про ці плинні часи, для котрих характерна мінливість. А немає впевненості – немає довгострокових планів. Неможливо будувати далекоглядні стратегії. Неможливо вибратися з пастки непевності. Так країна втрапляє в замкнене коло, котре слід зруйнувати.

Суспільству пора врешті подорослішати й зрозуміти, що вибір має бути чітким. Інакше Україна так нікуди й не прийде. Не досягне мети жити по-людськи. Вона так і зостанеться назавше чимось недо-. Черговою ні рибою, ні м’ясом, що пасе задніх на задвірках світу. Недоєвропою. Недоцивілізованою. Недокраїною. Чимось таким, про що згадують лише в плані якихось катаклізмів, як привід для занепокоєння чи поганий приклад. Звісно, якщо за таких умов взагалі вдасться зберегти державність.

Необхідно завершити основні кроки зі зближення з ЄС та НАТО

Критичні часи існують для того, аби безповоротно зробити вибір: на користь української державності, мови й культури, євроатлантичної інтеграції, верховенства права, дотримання прав і свобод людини і всього іншого супутнього, бо без цього не буде ні боротьби з корупцією, ні рівня життя, котрого заслуговує народ. Заслуговує, якщо наважиться добитися свого, поборе власну нерішучість й врешті стане на складний шлях реформ.

Чому це так важливо саме зараз? Бо час і так підтискає. Зараз Україна перебуває в критичній точці подвійних виборів. Одразу після яких соціум має збільшити тиск на нову владу. При перезапуску вона ще остерігається соціуму й піддається його впливові. Все виходить на статус-кво, тому незалежно від результату, необхідно одразу пояснити владі, що спуску не буде.

При цьому слід тримати в умі війну. Як і те, що в будь-який момент Росія може не лише напасти, а й вирішити повернути Україні Донбас, адже утримувати його постійно їй аж ніяк невигідно. Умови повернення окупованих територій точно міститимуть якусь підлість, адже вкрай сумнівно, що вдасться добитися миру на стовідсотково вигідних для України умовах.

Повернення Донбасу означає збільшення кількості критично налаштованого населення до європейської та євроатлантичної інтеграції. А це лише посилить невизначеність і взагалі може відкинути країну на роки назад. Тому до часу повернення окупованих територій необхідно завершити основні кроки зі зближення з ЄС та НАТО. Пройти точки неповернення. Тож саме це стоятиме одними з найважливіших завдань для обраного президента й парламенту. Як і боротьба з корупцією, бо без рішучих дій в цьому напрямі, влада не отримає підтримки народу, а черговий конфлікт між верхами й низами лиш заважатиме поступові країни.

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Джерело: Радіо Свобода

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