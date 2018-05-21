  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У «Главкомі» прес-конференція: «Обшуки та затримання кримських татар в Криму»

    • Розсилка
    У «Главкомі» прес-конференція: «Обшуки та затримання кримських татар в Криму»

    Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зробить заяву щодо обшуків активістів об'єднання «Кримська солідарність»

    Сьогодні, 21 травня 2018 року, о 16:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбувається термінова прес-конференція «Обшуки та затримання кримських татар в Криму».

    Запрошені гості: Рефат Чубаров, народний депутат України 8-го скликання, голова Меджлісу кримськотатарського народу, який зробить заяву щодо обшуків активістів об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, Едема Смаілова, а також прокоментує «розкриття» ФСБ РФ «екстремістського угрупування» помічника народного депутата М. Джемілєва.

    За повідомленням російської пропаганди групу «сформував» у Харкові Ерол Валієв, в неї входили боксери А. Стешенко та А. Третьяков. 

     

    Читайте також
    обшук окупанти Рефат Чубаров ФСБ арешт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ