У «Главкомі» прес-конференція: «Обшуки та затримання кримських татар в Криму»
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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров зробить заяву щодо обшуків активістів об'єднання «Кримська солідарність»
Сьогодні, 21 травня 2018 року, о 16:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбувається термінова прес-конференція «Обшуки та затримання кримських татар в Криму».
Запрошені гості: Рефат Чубаров, народний депутат України 8-го скликання, голова Меджлісу кримськотатарського народу, який зробить заяву щодо обшуків активістів об'єднання «Кримська солідарність» Сервера Мустафаєва, Едема Смаілова, а також прокоментує «розкриття» ФСБ РФ «екстремістського угрупування» помічника народного депутата М. Джемілєва.
За повідомленням російської пропаганди групу «сформував» у Харкові Ерол Валієв, в неї входили боксери А. Стешенко та А. Третьяков.