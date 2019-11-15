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    У ГПУ повідомили, коли Порошенка допитають у справі про Іловайську трагедію

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    Петро&nbsp;Порошенко проходить у справі не як підозрюваний, а як свідок - У ГПУ повідомили, коли Порошенка допитають у справі про Іловайську трагедію
    Петро Порошенко проходить у справі не як підозрюваний, а як свідок

    Порошенко був очевидцем подій і брав участь безпосередньо у військовому управлінні державою в час Іловайської трагедії, заявив генпрокурор

    Допит п'ятого президента України Петра Порошенка у справі про Іловайську трагедію має відбутися в п'ятницю.

    Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю «Настоящему времени».

    «На п'ятницю заплановано допит Порошенка у справі про Іловайську трагедію. Він там проходить не як підозрюваний, а як свідок, оскільки він був очевидцем цих подій і брав участь безпосередньо у військовому управлінні державою в той час», - повідомив прокурор.

    Він також зазначив, що є й інші провадження, в яких може бути інший процесуальний статус Порошенка, не як свідка.

    «(Провадження стосуються) використання службового становища не з тією метою, з якою він був обраний президентом України, скажімо так», - розповів Рябошапка.

    Генпрокурор додав, що Порошенко може незабаром сам розповісти про ці справи.

    Раніше головний військовий прокурор України Віктор Чумак розказав в інтерв’ю «Главкому», чи має він намір надати стимулу розслідуванню Іловайської трагедії.

    За словами Чумака, з Офісу президента вже вилучили шифротелеграми щодо Іловайської трагедії.

    Петро Порошенко трагедія Генпрокурор допит Іловайськ розслідування президент Руслан Рябошапка
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