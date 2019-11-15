У ГПУ повідомили, коли Порошенка допитають у справі про Іловайську трагедію



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Петро Порошенко проходить у справі не як підозрюваний, а як свідок

Порошенко був очевидцем подій і брав участь безпосередньо у військовому управлінні державою в час Іловайської трагедії, заявив генпрокурор

Допит п'ятого президента України Петра Порошенка у справі про Іловайську трагедію має відбутися в п'ятницю.

Про це заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в інтерв'ю «Настоящему времени».

«На п'ятницю заплановано допит Порошенка у справі про Іловайську трагедію. Він там проходить не як підозрюваний, а як свідок, оскільки він був очевидцем цих подій і брав участь безпосередньо у військовому управлінні державою в той час», - повідомив прокурор.

Він також зазначив, що є й інші провадження, в яких може бути інший процесуальний статус Порошенка, не як свідка.

«(Провадження стосуються) використання службового становища не з тією метою, з якою він був обраний президентом України, скажімо так», - розповів Рябошапка.

Генпрокурор додав, що Порошенко може незабаром сам розповісти про ці справи.

Раніше головний військовий прокурор України Віктор Чумак розказав в інтерв’ю «Главкому», чи має він намір надати стимулу розслідуванню Іловайської трагедії.

За словами Чумака, з Офісу президента вже вилучили шифротелеграми щодо Іловайської трагедії.