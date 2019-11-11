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    Чумак: з Офісу президента вилучили шифротелеграми щодо Іловайської трагедії

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    Головний військовий прокурор України Віктор Чумак - Чумак: з Офісу президента вилучили шифротелеграми щодо Іловайської трагедії
    Головний військовий прокурор України Віктор Чумак
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У ГПУ запевняють, що розслідування Іловайської трагедії «йде дуже активно»

    Заступник генпрокурора, головний військовий прокурор України Віктор Чумак розказав в інтерв’ю «Главкому», чи має він намір надати стимулу розслідуванню Іловайської трагедії.

    «Воно йде дуже активно. Постійно перевіряються документи. З’являються нові дані, які потребують перевірки. Але все дуже непросто», - зазначив Чумак.

    Він також підтвердив, що у розслідуванні фігурують прізвища нинішнього начальника Генштабу Руслана Хомчака, а також колишнього військового командування – Віктора Муженка та Валерія Гелетея.

    «Дивіться, ці люди брали участь, командували військами в той час і тому ці прізвища згадуються в певному сенсі», - додав військовий прокурор, зазначивши, що свідчення у Хомчака, Муженка та Гелетея бралися «не один раз».

    «Якщо я буду говорити, які в мене враження, то розголошуватиму матеріали слідства. А я не маю на це права. Але слідство йде абсолютно активно. Було вилучення документів. Зокрема всіх необхідних шифротелеграм з Офісу президента. Їх потрібно вивчати, була проведена не одна експертиза. Є план проведення слідства. Ми маємо план слідчих дій, в якому все передбачено», - заявив Чумак.

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