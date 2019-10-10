Головна військова прокуратура вилучить на Банковій документи щодо Іловайська



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За даними Генштабу, українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ

Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України

Головна військова прокуратура отримала дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська.

Про це 10 жовтня повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.

«Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. В указаному кримінальному провадженні досліджуються обставини Іловайської трагедії, а також причини та наслідки, за яких відбулися ці події», - заявили в ГПУ.

Зазначається, що у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні «буде забезпечено всебічне та неупереджене дослідження всіх обставин прийняття рішень щодо планування та проведення у серпні 2014 року бойової операції в районі міста Іловайськ».

Раніше в Генштабі заявили, що українська армія втратила 220 військових у боях за Іловайськ у серпні 2014 року.