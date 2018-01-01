У ГПУ заявили про втечу одеського депутата, який пропонував НАБУ $500 тис. хабара

Депутат зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів, зазначили в ГПУ

Правоохоронці розшукують депутата Одеської обласної ради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі $500 тисяч. Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» начальник департаменту з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк. «Ця людина зараз



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Депутат пропонував кошти співробітнику НАБУ в обмін на «розмороження» рахунків підприємства

Депутат зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів, зазначили в ГПУ

Правоохоронці розшукують депутата Одеської обласної ради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі $500 тисяч.

Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» начальник департаменту з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.

«Ця людина зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів. Ми вживаємо заходів для встановлення його місцезнаходження», - сказав він.

Водночас на запитання, чи відповідає дійсності поширена у ЗМІ інформація, що цим депутатом є Олег Бабенко, посадовець ГПУ відповів: «Я цього не спростовую».

У п’ятницю стало відомо, що правоохоронні органи оголосили підозру одеському депутату через пропозицію хабаря співробітнику НАБУ.

Підозрюваний пропонував кошти співробітнику НАБУ в обмін на «розмороження» рахунків приватного товариства, де він є бенефіціарним власником.