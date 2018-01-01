  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У ГПУ заявили про втечу одеського депутата, який пропонував НАБУ $500 тис. хабара

    Депутат зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів, зазначили в ГПУ
    Правоохоронці розшукують депутата Одеської обласної ради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі $500 тисяч. Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» начальник департаменту з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк. «Ця людина зараз
    • Сьогодні, 00:57
    • Розсилка
    Депутат пропонував&nbsp;кошти співробітнику НАБУ в обмін на &laquo;розмороження&raquo; рахунків підприємства
    Депутат пропонував кошти співробітнику НАБУ в обмін на «розмороження» рахунків підприємства

    Депутат зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів, зазначили в ГПУ

    Правоохоронці розшукують депутата Одеської обласної ради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі $500 тисяч.

    Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» начальник департаменту з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.

    «Ця людина зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів. Ми вживаємо заходів для встановлення його місцезнаходження», - сказав він.

    Водночас на запитання, чи відповідає дійсності поширена у ЗМІ інформація, що цим депутатом є Олег Бабенко, посадовець ГПУ відповів: «Я цього не спростовую».

    У п’ятницю стало відомо, що правоохоронні органи оголосили підозру одеському депутату через пропозицію хабаря співробітнику НАБУ.

    Підозрюваний пропонував кошти співробітнику НАБУ в обмін на «розмороження» рахунків приватного товариства, де він є бенефіціарним власником.

    Читайте також
    депутати НАБУ корупція в Україні хабар Одеса Генпрокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ