У ГПУ заявили про втечу одеського депутата, який пропонував НАБУ $500 тис. хабара
- Сьогодні, 00:57
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Депутат зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів, зазначили в ГПУ
Правоохоронці розшукують депутата Одеської обласної ради, якому оголошено підозру за пропозицію хабара детективу Національного антикорупційного бюро в розмірі $500 тисяч.
Про це повідомив у коментарі «Укрінформу» начальник департаменту з розслідування у сфері економіки Генпрокуратури Володимир Гуцуляк.
«Ця людина зараз переховується від органів досудового розслідування, від прокурорів. Ми вживаємо заходів для встановлення його місцезнаходження», - сказав він.
Водночас на запитання, чи відповідає дійсності поширена у ЗМІ інформація, що цим депутатом є Олег Бабенко, посадовець ГПУ відповів: «Я цього не спростовую».
У п’ятницю стало відомо, що правоохоронні органи оголосили підозру одеському депутату через пропозицію хабаря співробітнику НАБУ.
Підозрюваний пропонував кошти співробітнику НАБУ в обмін на «розмороження» рахунків приватного товариства, де він є бенефіціарним власником.