У Гройсмана раптово передумали рекламувати власні досягнення на телеканалі ВВС



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Тендер очікуваною вартістю 2,75 млн грн відмінили на етапі визначення переможця

Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України відмінив тендер з розміщення та демонстрування інформаційної продукції у провідних світових засобах масової інформації очікуваною вартістю 2,75 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProZorro.

Протягом 10 червня-14 липня замовник планував висвітлювати на телеканалі ВВС World News інформацію про вплив реформ уряду на інвестиційний клімат в Україні. Загалом, повинно було вийти 78 відеороликів тривалістю 30 секунд упродовж доби (прайм-тайм) для країн Європи та Північної Америки.

14 березня успішно провели аукціон, на який прийшли шість учасників. Двоє учасників (ТОВ «Ед Хок Ком’юнікейшнз» - 1,79 млн грн і ТОВ «Євромедіа Компані» - 2,27 млн грн) під час аукціону не знижували стартових пропозицій.

Водночас різке падіння продемонстрували ТОВ «О2ПР» (з 2,75 млн грн - до 750 тис. грн), ТОВ «Продакшн студія «Реальна економіка» (з 2,74 млн грн - до 1 млн. грн), ТОВ «Фаерворк» (з 2,74 млн грн - до 800 тис. грн), ГО «Київський прес-клуб» (з 2,02 млн грн - до 950 тис. грн).

Таким чином, найкращу пропозицію дало столичне ТОВ «О2ПР».

Однак 19 березня конкурсний комітет відмінив тендер. Підставою послужила службова записка в.о. директора департаменту інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ Роксолани Стадник, яка повідомила, що «на сьогоднішній день відпала потреба у проведенні та реалізації закупівлі послуг торги з розміщення та демонстрування інформаційної продукції у провідних світових засобах масової інформації».

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «О2ПР» створено у серпні 2009 року киянином Віталієм Степаненком.

ТОВ «Фаерворк» записано на мешканців Києва Володимира Сивоконя і Станіслава Тіунова.

ТОВ «Продакшн студія «Реальна економіка» контролюється киянином Євгеном Шпитком.

Власниками ТОВ «Ед Хок Ком’юнікейшнз» є троє киян Ірина Дудка, Володимир Орлов і Олена Конончук.

ТОВ «Євромедіа Україна» належить Павлу Грицаку, раніше відомого як бізнес-партнер Олександра Ксенофонтова (ТОВ «Шоутайм») – чоловіка і продюсера співачки Руслани Лижичко.

Як повідомляв «Главком», 5 березня господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету Міністрів України опублікував повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «РТМ-Україна» (Київ) зі створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції загальною вартістю 13,38 млн грн.

Переможець тендера повинен розмістити на зовнішніх рекламних носіях у регіонах інформацію про хід реформ уряду Володимира Гройсмана та здобутки у цій сфері.

Всього буде поклеєно 3 тис. постерів у 23 обласних центрах. Найбільше – у Києві (420), Одесі (260), Харкові (260), Львові (240), Дніпрі (240).

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