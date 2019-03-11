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    Три тисячі білбордів. На піар Гройсмана уряд витратить 13,3 млн грн (документ)

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    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Фото з відкритих джерел - Три тисячі білбордів. На піар Гройсмана уряд витратить 13,3 млн грн (документ)
    Прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Фото з відкритих джерел

    Заробить на тендері фірма екс-нардепа і президента «Таврійських ігор» Миколи Баграєва

    Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету міністрів України 5 березня опублікував повідомлення про намір укласти договір з ТОВ «РТМ-Україна» (Київ) зі створення, розповсюдження та демонстрування інформаційної продукції загальною вартістю 13,38 млн грн.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Переможець тендера повинен розмістити на зовнішніх рекламних носіях у регіонах інформацію про хід реформ уряду Володимира Гройсмана та здобутки у цій сфері.

    Всього буде поклеєно 3 тис. постерів у 23 обласних центрах. Найбільше – у Києві (420), Одесі (260), Харкові (260), Львові (240),  Дніпрі (240).

    Також не менше 50% білбордів та сітілайтів з рекламою уряду Гройсмана мають бути розташовані на вулицях у кожному місті, решта – з прив’язкою до супермаркетів, центральних вулиць міста.

    (для перегляду списку натисніть на зображення)

    Показ зовнішньої реклами про здобутки уряду запланований протягом квітня-липня 2019 року.

    Конкурентами на тендері виступали три фірми ТОВ «Медіа іксспірієнс» з пропозицією 13,39 млн грн, ДП «Перехід аудитор» (17,71 млн грн), ТОВ «Рекламна агенція «Емсі груп» (17,78 млн грн).

    За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol ТОВ «РТМ-Україна» зареєстровано у лютому 2001 року в Києві. Засновниками є ТОВ «Таврійські ігри», ТОВ «Конверсія», екс-нардеп Микола Баграєв і кіпрська «С.С.Б. Біо-Саенс Трейдінг Лімітед».

    Пан Баграєв був народним депутатом IV-VII скликань. Є засновником та президент компанії «Таврійські ігри», яка організовує міжнародні фестивалі «Таврійські Ігри» (1992–2008) та благодійний дитячий фестиваль «Чорноморські ігри» (з 1998).

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