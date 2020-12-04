У Гройсмана вже прокоментували скандал з «хабарем від Микитася». НАБУ мовчить

Довіра українців до Володимира Гройсмана зростала останні пів року, тому поява неправдивої інформації, це намагання скомпрометувати його, - Рябчук

Інформація про «хабар від Микитася» ─ абсолютна брехня, ─ речник Гройсмана

Речник експрем’єра Гройсмана Василь Рябчук заявив, що інформація про «хабар від Микитася» ─ абсолютна брехня. Про це Рябчук написав на своїй сторінці у Facebook.

«Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу — абсолютна брехня. З огляду ж на те, що позавчора було оприлюднено чергові рейтинги, які показують, що довіра українців до Володимира Гройсмана зростала останні пів року і становить вже 31%, поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати — не що інше, як початок брудної політичної кампанії», — переконаний він.

«Главком» надіслав сьогодні, 4 грудня, запит до НАБУ щодо спростування чи підтвердження інформації про хабар Гройсману від Микитася, але відповіді поки нема.

Зазначимо, що ЗМІ поширили інформацію про те, що експрем'єр-міністр Володимир Гройсман міг отримати хабар у 75 млн грн від підозрюваного в заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата Максима Микитася. Про це йдеться в постанові ВАКС.

«18.12.2017 в завуальованій формі, під виглядом укладення договору про купівлю предмета злочину, Гройсману В.Б. було надано, а останнім, за пособництва Коваленка В.Л. на ім'я Гижка Ю.П., отримана для себе неправомірна вигода в особливо великому розмірі майнових прав на нежитлові приміщення ... в житловому комплексі «Аристократ», ... на суму 75 450 132,62 гривень, що становить різницю між фактично сплаченою Гройсманом В.Б. сумою грошових коштів та дійсної ринкової вартістю майнових прав на предмет неправомірної вигоди», ─ йдеться в постанові.