Справа Микитася: науковим керівником експерта, підозрюваного у хабарництві, виявився Татаров

Заступник Офісу президента був керівником Костянтина Дубоноса, якого підозрюють у підробленні за хабар експертизи для екснардепа

Заступник глави Офісу президента Олег Татаров був науковим керівником в експерта Костянтина Дубоноса, якого підозрюють в підробленні за хабар експертизи для екснардепа-забудовника Максима Микитася. Сам Татаров тоді представляв інтереси Микитася і нібито був посередником між екснардепом та Дубоносом в домовленості про цей хабар. Про це повідомляє Bihus.Info.

На сайті Національної академії внутрішніх справ є інформація, що Костянтин Дубонос у 2019 році працював над кандидатською дисертацією на тему «Використання баз біометричних даних підрозділів Експертної служби МВС України під час розслідування кримінальних правопорушень».

У графі «Науковий керівник (консультант)» вказано «Татаров О.Ю.». Це прізвище та ініціали збігаються із заступником голови Офісу президента Татарова Олега Юрійовича. На той час він якраз був професором Національної академії внутрішніх справ.

«Нині Костянтин Дубонос, заступник директора Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, є підозрюваним у справі Максима Микитася. За версією НАБУ, він отримав від Микитася хабар у вигляді паркомісця за підробку на його користь експертизи в кримінальному провадженні. Вчора, 2 грудня Вищий антикорупційний суд обрав Дубоносу за цією підозрою запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», ─ йдеться у повідомлення.

НАБУ також опублікувало частину переписок у цій справі, які підтверджують факт організації хабара. При цьому в домовленостях в ролі посередника між Микитасем та Дубоносом була третя особа – «експосадовець ДК «Укрбуд». НАБУ не розкриває імені цієї особи, однак ЗМІ повідомляють, що ним був нинішній заступник глави Офісу президента Олег Татаров.

У той час Олег Татаров працював юристом в компанії Максима Микитася «Укрбуд».

Зазначається, що НАБУ заявило, що Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова перешкоджає притягненню винних у цій справі до відповідальності.

Олег Татаров був призначений в Офіс президента в серпні. Тут він одразу зайнявся питаннями координації силових органів.

За президента Віктора Януковича Татаров працював в Головному слідчому управлінні МВС. Під час Революції Гідності він був одним з «рупорів» силового блоку і виправдовував дії тодішньої влади і силовиків.

В подальшому Татаров зайнявся адвокатською діяльністю, його клієнтами були, наприклад, скандальний ексзаступник голови Адміністрації Президента Януковича Андрій Портнов і нардеп Вадим Новинський. Паралельно Татаров працював з будівельною компанією «Укрбуд».

Якраз в цей період відбувався, так званий «квартирний скандал з Нацгвардією», коли «укрбудівці» взялися зводити житло на землі Національної гвардії в центрі Києва. Забудовник повинен був передати ряд квартир військовим в якості службових, але тодішній очільник Нацгвардії Юрій Аллеров підписав із забудовниками додаткову угоду за якою від квартирі у центрі відмовився і погодився прийняти житло на околиці – поблизу «Червоного хутора». Різниця у вартості сягнула близько 80 мільйонів.

В подальшому історія переросла в кримінальну справу. НАБУ разом з САП вдалося довести причетність до цієї афери самого Аллерова, який за підписання «додаткової угоди» отримав хабар, екснардепа і фактичного власника «Укрбуд Девелопмент» Максима Микитася і ряду дрібніших фігурантів.