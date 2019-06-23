У Грузії анонсували чергову акцію протесту



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Мітингувальники завершили акцію 22 червня ходою до офісу партії влади

У столиці Грузії Тбілісі вночі завершилася акція протесту з вимогою відставки голови МВС і звільнення всіх затриманих 20 червня, учасники мають намір поновити протест у неділю.

Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

Мітингувальники провели ходу до офісу правлячої партії країни «Грузинська мрія – Демократична Грузія», де виконали гімн Грузії і озвучили свої вимоги: відставка глави МВС Георгія Гахарії, зміна виборчого законодавства країни і звільнення демонстрантів, затриманих на мітингу 20 червня.

До 2 години ночі більшість протестувальників залишили проспект Руставелі, біля будівлі парламенту залишилося кілька десятків людей.

Оскільки вимоги прогтестувальників не були виконані, на неділю, 23 червня, призначена чергова акція протесту біля будівлі парламенту.

Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.