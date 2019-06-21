Депутат Держдуми РФ пояснив, чому сів в крісло спікера парламенту Грузії



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Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов зауважив, що на такому ж почесному місці він засідав «в національному парламенті Греції, в ліванському парламенті»

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню «Комерсант».

«Ніяких недомовок з цього приводу не було. Куди мене запрошує сісти приймаюча сторона - там я і розташовуюся. За протоколом, це почесне місце відводиться саме головуючому Генасамблеї, а не секретарям. А Генеральну асамблею веде тільки президент Міжпарламентської асамблеї православ'я - в даному випадку я», - сказав Гаврилов.

Депутат Держдуми РФ зауважив, що на такому ж почесному місці він засідав «в національному парламенті Греції, в ліванському парламенті, в інших - і не було ніяких проблем».

«Звичайно, я готовий працювати хоч на приставному стільці - чесно, я скромна людина і не женуся за почестями», - сказав Гаврилов.

Нагадаємо, причиною протесту в Грузії опозиції і значної частини громадськості стала участь в засіданні Міжпарламентської асамблеї православ’я депутата Держдуми Росії, президента цієї асамблеї Сергія Гаврилова. Багатьох громадян Грузії обурило те, що він вів засідання асамблеї в будівлі грузинського парламенту, хоча перед приїздом до Тбілісі підтвердив, що вважає незворотнім визнання Росією як незалежних держав сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Учасники акції протесту в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Зазначимо, що депутат України і релігієзнавець Віктор Єленський, який перебував на 26 сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я, в четвер, 20 червня, публічно засудив окупацію Росією православних країн Грузії, Молдови і України. За що був звинувачений представником російської делегації.

Під час акції протесту у Тбілісі сталися сутички між поліцією та протестувальниками, силовики застосували сльозогінний газ.

Майже 40 правоохоронців і 14 протестуючих постраждали в ході акції біля парламенту в Тбілісі, повідомляє міністерство охорони здоров'я Грузії.