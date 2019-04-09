У Грузії скасували випускні іспити в школах



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Законодавчу ініціативу уряду підтримали 80 депутатів, а 8 проголосували проти

Парламент Грузії в понеділок ухвалив закон про скасування випускних іспитів у всіх школах країни.

Про це повідомляє Грузія Online.

«Грузинський парламент ухвалив закон про скасування випускних іспитів у школах. Законодавчу ініціативу уряду підтримали 80 депутатів, а 8 проголосували проти», - йдеться в повідомленні.

Законопроект було поставлено на повторне голосування на позачерговій сесії, оскільки на засіданні 5 квітня ухвалення документа було провалено. У правлячій коаліції це пояснили проблемою технічного характеру.

Згідно з ухваленим законом, скасовуються випускні шкільні іспити. Крім того, від складання шкільних випускних іспитів звільняються особи, які не змогли отримати документ про отримання повної загальної середньої освіти. Зокрема, йдеться про учнів, які до початку 2018-2019 навчального року подолали середній рівень загальної освіти, але не брали участі у випускних шкільних іспитах.

Також йдеться і про осіб, які до початку 2018-2019 навчального року подолали середній рівень загальної освіти, брали участь у випускних іспитах, але не отримали позитивної оцінки, необхідної для отримання атестата про повну загальну освіту.