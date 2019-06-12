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    У харківських відділеннях «Укрпошти» зроблять масштабний ремонт

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    Між міською владою Харкова, &laquo;Укрпоштою&raquo; та Фондом Олександра Грановського підписано Меморандум про співпрацю - У харківських відділеннях «Укрпошти» зроблять масштабний ремонт
    Між міською владою Харкова, «Укрпоштою» та Фондом Олександра Грановського підписано Меморандум про співпрацю

    Проект модернізації запущено спільно iз фондом Грановського

    У харківських відділеннях «Укрпошти» зроблять масштабний ремонт – заплановано заміну меблів, установку пандусів і табличок зі шрифтом Брайля. Проект модернізації запущено спільно iз народним депутатом Олександром Грановським.

    Про це пише видання «Українські новини».

    Зазначається, що між міською владою та Фондом Олександра Грановського підписано Меморандум.

    У компанії сподіваються, що міська рада підтримає її клопотання про надання пільг на оренду приміщень. Це дозволить переобладнати відділення на зекономлені кошти. Найперше йдеться про чотири точки - №№23, 24, 107 і 108. Крім цього, Фонд Олександра Грановського надасть меблі, пандуси, тактильні стопери та інформаційні таблички зі шрифтом Брайля.

    Міський голова Харкова Геннадій Кернес відзначив важливість таких рішень для незахищених верств населення, особливо – пенсіонерів, які оплачують в поштових відділеннях комунальні послуги та отримують пенсії.

    «Сьогодні ми робимо крок назустріч тим людям, які отримують пенсії, оплачують комунальні послуги та користуються послугами «Укрпошти». І ми вирішили підписати цей меморандум за ініціативи Олександра Грановського», - розповів Геннадій Кернес.

    Водночас Олександр Грановський зазначив, що в рамках проекту заплановано відремонтувати всі непридатні приміщення поштових відділень Харкова.

    «Я сподіваюся, що харків’яни одразу відчують на собі всі зміни, яких ми досягли, і забудуть про те, що колись «Укрпошта» була в непридатному стані», - заявив народний депутат Олександр Грановський.

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    Ініціативу Грановського підтримав керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський. За його словами, завдяки таким проектам Харків стає одним із зразкових українських міст в контексті співпраці з поштовим сервісом.

    «У нас багато молодих мам, яких ми обслуговуємо, і, на жаль, наші відділення прийшли в занепад. Я дуже вдячний міському голові та Олександру Грановському, що ми знайшли такий формат співпраці, де місто допомагає з орендою, і завдяки цьому харків’яни можуть отримати відповідний рівень обслуговування. Харків показав приклад усій країні», - сказав Смілянський. До слова, в місті на сьогодні працює понад 100 відділень «Укрпошти».

    Нагадаємо, раніше Олександр Грановський заявив, що планує реалізувати в Харкові відразу кілька соціальних ініціатив.

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