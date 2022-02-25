У Харківській області за перший день війни мобілізовано близько тисячі осіб – Синєгубов

Харківщина відважно чинить опір російським окупантам

Протягом 24 лютого у Харківській області в рамках загальної мобілізації до лав української армії призвано близько тисячі осіб. Про це сьогодні заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у коментарі каналу «Рада».

«Активно формуємо територіальну оборону. Лише за вчора в рамках мобілізації призвано близьку тисячу осіб. З них 900 – вже на бойових позиціях у військових частинах. Є черги у військкомати», – наголосив він.

Він зазначив, що вночі ворог обстрілював два населених пункти області Дергачі і Печеніги. У ході боїв знищено близько 20 одиниць броньованої техніки і 20 російських танків. Після чого окупант відступив.

Також вранці 25 лютого неподалік селища Циркуни, що на півночі Харківщини, російські солдати залишили техніку та зброю і втекли.

Синєгубов зауважив, що наразі на території Харкова немає жодної військової техніки Росії, місто працює у штатному режимі. При цьому частина населення (декілька тисяч осіб) перебуває у метрополітені, який служить захисним укриттям від авіаударів противника.

Загалом, від агресії Росії на Харківщині постраждало 36 цивільних та 18 військових осіб. Усі вони доставлені до медичних закладів.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.