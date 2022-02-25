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    У Херсоні оголосили тривогу: жителі мають перейти до сховищ

    У Херсоні вночі були тяжкі бої - У Херсоні оголосили тривогу: жителі мають перейти до сховищ

    У Херсоні вночі були тяжкі бої

    фото з відкритих джерел

    Жителі Херсона мають перейти у безпечні місця

    У Херсоні оголосили на сполох, у місті звучить тривожна сирена, це означає, що вам слід залишити всі справи і якнайшвидше дістатися бомбосховища.

    Якщо немає такої можливості, залишайтеся вдома, подалі від вікон.

    У Херсоні вночі були тяжкі бої за Антонівський міст, він досі лишається під українським контролем.

    Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: окупанти війна бомбосховища Херсон
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    У Херсоні оголосили тривогу: жителі мають перейти до сховищ