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    У Києві намагається висадитись російський десант

    Ворог намагається висадити десант у Мінському масиві Києва&nbsp; - У Києві намагається висадитись російський десант

    Ворог намагається висадити десант у Мінському масиві Києва 

    фото з відкритих джерел

    Групи реагування ще працюють

    Російські війська хочуть увійти до Києва. Російський десант намагається висадитись на Мінському масиві. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

    «Ворог намагається висадити десант у Мінському масиві Києва», – йдеться у повідомленні.

    За його словами, групи реагування вже вживають необхідних заходів.

    Як повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Також російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель. Про це повідомили в пресслужбі Сухопутних військох Збройних Сил України.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: окупанти ЗСУ війна мер
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    У Києві намагається висадитись російський десант