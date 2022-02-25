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    Відпрацював український комплект «Точка-У»? Під Ростовом палає аеродром (відео)

    З боку аеродрому Міллерово видно стовпи чорного щільного диму - Відпрацював український комплект «Точка-У»? Під Ростовом палає аеродром (відео)
    З боку аеродрому Міллерово видно стовпи чорного щільного диму
    скріншот з відео

    За попередньою інформацією, в Ростовській області військовий аеродром на території Міллерова зазнав атаки з боку збройних з'єднань армії України

    У п'ятницю вранці, 25 лютого, Збройні сили України нібито завдали удару по військовому аеродрому в Міллерово Ростовської області РФ. Про це пишуть місцеві ЗМІ, але офіційно інформацію поки що не підтверджено.

    За попередньою інформацією, в Ростовській області військовий аеродром на території Міллерова зазнав атаки з боку збройних з'єднань армії України. Повідомляється про поранених.

    В опублікованому відео видно з боку аеродрому стовпи чорного щільного диму. Повідомляється, що удар по аеродрому нанесли з ракетного комплексу «Точка-У», який є знаряддям для запуску одноступінчастої ракети, керованої протягом усього польоту.

    Залежно від номенклатури ракетного комплексу може виробляти удари, як касетними і осколочно-фугасними снарядами, і хімічними, і ядерними ракетними зарядами.

    До слова, у Херсоні оголосили тривогу: жителі мають перейти до сховищ.

    Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Станом на ранок російські окупаційні війська перебувають поблизу Києва. Наразі можливим є захід противника у навколишні населені пункти на Київщині. Йдеться про Ворзель.

    Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

    Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

    Теги: Росія ЗСУ військові напад аеропорт
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    Відпрацював український комплект «Точка-У»? Під Ростовом палає аеродром (відео)