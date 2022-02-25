Відпрацював український комплект «Точка-У»? Під Ростовом палає аеродром (відео)

За попередньою інформацією, в Ростовській області військовий аеродром на території Міллерова зазнав атаки з боку збройних з'єднань армії України

У п'ятницю вранці, 25 лютого, Збройні сили України нібито завдали удару по військовому аеродрому в Міллерово Ростовської області РФ. Про це пишуть місцеві ЗМІ, але офіційно інформацію поки що не підтверджено.

За попередньою інформацією, в Ростовській області військовий аеродром на території Міллерова зазнав атаки з боку збройних з'єднань армії України. Повідомляється про поранених.

В опублікованому відео видно з боку аеродрому стовпи чорного щільного диму. Повідомляється, що удар по аеродрому нанесли з ракетного комплексу «Точка-У», який є знаряддям для запуску одноступінчастої ракети, керованої протягом усього польоту.

Залежно від номенклатури ракетного комплексу може виробляти удари, як касетними і осколочно-фугасними снарядами, і хімічними, і ядерними ракетними зарядами.

До слова, у Херсоні оголосили тривогу: жителі мають перейти до сховищ.

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Генштаб Збройних сил України надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення. Зранку тактична група зі складу Сил оборони утримує аеродром в Гостомелі. 24 лютого за нього точилися запеклі бої, ЗСУ вдалося відвоювати об'єкт в російського повітряного десанту.

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