У Харкові суд саботує розгляд звернення Білецького щодо проспекту Жукова



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Представники «Нацкорпусу» заявили, що небажання розглядати звернення Білецького в суді Харкова аргументували нібито наявністю недоліків у поданому документі

«Сьогодні уже 27 червня, однак жодного рішення від суду ані Білецький, ані його представники не отримали», – заявили в «Національному Корпусі»

Тиждень тому, 20 червня, народний депутат і лідер «Національного Корпусу» Андрій Білецький звернувся до Харківського окружного суду з вимогою дати правову оцінку рішенню Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова.

Суд мав розглянути вказане звернення 25 червня. Однак у зазначений термін цього так і не сталося, заявили в пресслужбі «Нацкорпусу».

У «Національному Корпусі» підкреслюють, що не проведення засідання з приводу звернення Білецького є порушенням закону. У саботажі засідання представники політичної партії звинувачують суддю Вікторію Рубан.

«Усупереч закону суддя Вікторія Рубан так і не почала розгляд цієї важливої для суспільства справи. Згідно з вимогами закону вирішити питання про відкриття провадження у справі суд повинен був у п’ятиденний термін з дня отримання звернення: тобто не пізніше 25 червня. Сьогодні уже 27 червня, однак жодного рішення від суду ані Білецький, ані його представники не отримали», – заявили в «Національному Корпусі».

Представники політичної партії розповідають, що бездіяльність і небажання розглядати звернення Андрія Білецького в суді аргументували нібито наявністю недоліків у поданому документі.

«В усній розмові працівники суду повідомляють про те, що «в поданих документах є недоліки, які треба усунути». Однак, які саме недоліки «виявили» у позові, залишається таємницею. Створюється враження, що все це робиться з єдиною метою – не вступати в конфлікт із місцевою владою, що прийняла рішення про перейменування проспекту на честь радянського ката Жукова», – заявили у «Національному Корпусі».

У «Нацкорпусі» також допускають, що зволікають з розглядом звернення у Харківському окружному суді навмисно, щоб дочекатися відпусток та надовго забути про резонансне питання. Ще одна версія – розгляд звернення Білецького у такий спосіб намагаються переспрямувати до іншого суду.

Нагадаємо, 19 червня Харківська міська рада проголосувала за перейменування проспекту Петра Григоренка назад – на честь маршала Жукова. Таке рішення депутати ухвалили більшістю голосів. Майже відразу після голосування його підписав міський голова Харкова Геннадій Кернес.