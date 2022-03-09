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    Думки вголос

    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном

    Наші дітки обов&rsquo;язково одужають і повернуться &ndash; у мирну, вільну, відбудовану та безпечну Україну! - Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном
    Наші дітки обов’язково одужають і повернуться – у мирну, вільну, відбудовану та безпечну Україну!

    Є речі, страшніші від хвороби. Війна посягнула на життя дітей

    Це – маленькі онкологічні пацієнти з України. Іще вчора вони ховалися від обстрілів у підвалах клінік, а тепер перетинають польський кордон, назустріч безпеці а головне – продовженню лікування. Бо жоден агресор не може перешкоджати їхній перемозі над хворобою!

    Останніми днями Міністерство охорони здоров'я України та мій офіс активно модерували цей процес: консолідували партнерів, волонтерів, посольства, клініки.

    І зараз можу доповісти: нам вдалося налагодити систему безпечного доправлення українських дітей на продовження лікування.

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    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном
    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном
    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном
    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном
    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном
    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном

    Спочатку діток транспортують до Львова, у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Там їх дообстежують, стабілізують їхній стан, відновлюють медичну документацію та перекладають її різними мовами.

    Далі – Польща. Там розгорнуто хаб, де дітки отримають діагностику й медичну підтримку. Він став можливим завдяки особистому залученню канцелярії президента Польщі та участі професора Пьотра Чаудерни.

    І вже після цього маленьких пацієнтів за підтримки міжнародної онкологічної спільноти розподілять на постійне лікування: частина залишиться у Польщі, частина перенаправиться в інші країни, зокрема до Франції, Італії, Німеччини.

    От і вчора 73 дитини вирушили до Польщі. І такого проєкту в медичній практиці світу ще не було ніколи.

    Дякую за цю унікальну та величезну роботу МОЗу і його очільнику Віктор Ляшко, заступниці міністра Ірині Микичак. Саме її група контактує з експертами та лікарями зарубіжних країн.

    Дякую львівським дитячим лікарям, особливо Роману Кізимі та команді ЗУСДМУ, які ведуть маленьких героїв до перемоги.

    Виявляється, є речі, страшніші від хвороби. Війна посягнула на життя дітей.

    І, звісно, величезне дякую Польщі, польському народу, справжнім і щирим друзям України – президенту Andrzej Duda та першій леді Агаті Корнгаузер-Дуді – за безцінне партнерство у святій справі порятунку дітей.

    Наші дітки обов’язково одужають і повернуться – у мирну, вільну, відбудовану та безпечну Україну!

    Джерело: блог Олени Зеленської

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Польща діти війна хвороби Віктор Ляшко
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    Маленькі онкологічні пацієнти з України продовжать лікуватися за кордоном