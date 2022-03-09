ППО України має успіх проти російських літаків – Міноборони Британії

Окупантам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва

Міністерства оборони Великої Британії заявляє, що протиповітряна оборона України має значний успіх проти російських літаків. Про це пише Reuters.

Велика Британія заявила, що протиповітряна оборона України досягла успіху проти російських літаків, що, ймовірно, заважає Росії контролювати повітряний простір.

«Здається, українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів у боротьбі з сучасними російськими бойовими літаками, що, ймовірно, не дозволило їм досягти будь-якого рівня контролю над повітрям», – йдеться в повідомленні розвідки Міністерства оборони ВБ у Twitter.

У оцінці Британії також сказано, що російським військам не вдалося зробити жодного значущого прориву в боях на північний захід від Києва.

Нагадаємо, Велика Британія сьогодні, 9 березня оприлюднила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки і забороняють експорт авіаційних або космічних товарів до Росії.

Як повідомлялося, ППО знищили у небі над Борисполем дві ракети російських окупантів.

Також українська система ППО вкотре збила над Києвом ворожу ракету.