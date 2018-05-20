У Харкові засудили чоловіка, який зґвалтував пенсіонерку

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27-річний чоловік побив та зґвалтував пенсіонерку

41-річний чоловік, який скоїв розбій та зґвалтував пенсіонерку, отримав 9 років позбавлення волі.

Про це пише прес-служба прокуратури Харківської області

«Зловмиснику присудили 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна», – розповів заступник керівника Ізюмської місцевої прокуратури Олександр Михалік.

Зазначається, що інцидент стався на початку лютого 2016 року чоловік з міста Куп’янська, який був раніше судимий за хуліганство, прийшов до будинку своєї знайомої. Він переліз через паркан та пробрався до будинку через вибите вікно.

У будинку проживала 67-річна пенсіонерка. Спочатку чоловік бив жінку і вимагав у неї гроші.

«Вона розповіла, де ховала кошти. «Розжитися» нападнику вдалося на 180 грн. Забравши гроші, зловмисник накинувся на пенсіонерку, здер з неї одяг та зґвалтував. Після цього чоловік втік», – повідомляє прес-служба.

Як виявилося, на суді обвинувачений свою провину не визнав.

«Натомість розповів, що бабуся обмовила його, бо таким чином намагалася помститися за те, що він "відбив»" жінку у її сина». Проте згодом, слідчі зібрали достатньо доказів, що підтвердили вину зловмисника», – йдеться у повідомленні.