У Херсоні чоловік жорстоко вбив однорічного сина своєї співмешканки



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Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі

У Херсоні 21-річний чоловік побив сина своєї співмешканки за те, що хлопчик постійно кричав та не давав відпочивати.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Коли дитині стало зле, її поклали в ліжко. А через деякий час він помер. Маленькому був лише 1 рік і 8 місяців. Дізнавшись про смерть дитини, чоловік втік. Зловмисника затримали упродовж години.

29 лютого о 16:02 в поліцію звернулась 21-річна мати. Жінка повідомила, що її співмешканець забив до смерті її маленького сина. На місце події одразу виїхали керівництво обласного главку поліції, Херсонського та Корабельного підрозділів поліції.

Як розповів начальник Корабельного відділення поліції Андрій Сколібог, підозрюваного затримали упродовж години. Ним виявився 21-річний житель Нової Каховки, який мав постійні проблеми з законом. Також відомо, що він вживав наркотичні речовини.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник проживав у квартирі зі своєю співмешканкою та її малолітнім сином. Зі слів сусідів пара постійно сварилась та вела антисоціальний спосіб життя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство малолітньої дитини».

Вирішується питання про оголошення підозри затриманому чоловіку. Міру запобіжного заходу на час тривання досудового слідства для нього обере суд. Зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.