Начальник Генштабу Хомчак здійснив свій перший закордонний візит



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Представники України та Румунії визначили пріоритетні напрями військового співробітництва двох країн Фото: Генштаб ЗСУ

Українська делегація на чолі з Хомчаком 30 листопада здіснила офіційний візит до Румунії.

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак 30 листопада в Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії Ніколає-Іонела Чуке і з начальником штабу оборони збройних сил Румунії генерал-лейтенантом Даніелем Петреску.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook, українська делегація на чолі з Хомчаком 30 листопада здіснила офіційний візит до Румунії.

«У ході зустрічей були обговорені актуальні питання продовження політичного діалогу щодо ситуації безпеки в Чорноморському регіоні, обміну досвідом щодо реформування і розвитку збройних сил», - йдеться у повідомленні.

Також сторони визначили пріоритетні напрями військового співробітництва двох країн.

Зазначається, що Головнокомандувач ЗСУ Хомчак вперше на двосторонньому рівні здійснив візит за кордон.

Раніше начальник Генерального штабу пояснив, навіщо Росії потрібен Крим.