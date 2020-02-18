Зеленський: ситуація в зоні проведення ООС повністю контрольована



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Фото: president.gov.ua

Президент України: ми впевнені, що сьогоднішня провокація не змінить курс на завершення війни, бо лише з сильною армією можливо сідати за стіл переговорів

Ситуація на лінії розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил у Луганській області, де сьогодні вранці незаконні збройні формування здійснили атаку на позиції українських військових, перебуває під контролем української сторони, наголошує президент Володимир Зеленський. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

«У нас потужна армія. Провокації бувають, армія сильно відповіла. Ситуація повністю контрольована. Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс (на завершення війни, – ред.), бо лише з сильною армією можливо сідати за стіл переговорів», – наголосив глава держави під час брифінгу в Офісі президента.

За його словами, Україна прагне припинення війни й намагається досягнути встановлення стабільного миру.

Президент висловив співчуття близьким загиблого українського військового та побажав одужання пораненим бійцям.

Як повідомив під час брифінгу начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак, сьогодні після п’ятої години ранку незаконні збройні формування відкрили артилерійський вогонь по позиціях 72-ї та 93-ї окремих механізованих бригад. Ворог також застосовував артилерійські системи калібру 152 мм, що заборонені Мінськими домовленостями.

Після цього бойовики здійснили спробу атакувати спостережні пости на позиціях обох бригад.

«Силами підрозділу двох бригад було відбито напад штурмових груп», – сказав начальник Генштабу ЗСУ.

За його словами, далі зав’язався бій, але українські військові дали адекватну відповідь зі всього озброєння.

«Станом на цю годину (12:30, – ред.) всі наші позиції перебувають під контролем наших військ. Приблизно з 10-ї години противник запросив режим тиші, тому що їм потрібно забрати їхніх вбитих і поранених. Наші втрати – один військовослужбовець загинув, троє поранених і двоє контужених», – зазначив Руслан Хомчак.

Він повідомив, що поранених та контужених військовослужбовців госпіталізовано, їм надається необхідна допомога.

Начальник Генерального штабу ЗСУ зазначив, що на місці бойових дій працює Спільний центр координації та контролю (СЦКК).

«Зараз ситуація стабільна, контрольована, вогонь припинився. Всі резерви, всі підрозділи працюють згідно з раніше прийнятими рішеннями та всіма планами», – наголосив Руслан Хомчак.

Начальник Генерального штабу ЗСУ зауважив, що під час цієї атаки українська сторона діяла згідно з усіма міжнародними документами.

«Ми відповіли гідно», – додав він.

Руслан Хомчак також звернув увагу, що збройна провокація мала місце не біля ділянки, де раніше відбулося розведення сил і засобів.

«Золотих є п’ять. І сьогодні ми не говоримо про ділянки розведення… По Золотому з моменту розведення не було жодних проблем», – сказав начальник Генерального штабу ЗСУ.

Водночас, за його словами, війна триває, і лінія зіткнення має протяжність 410 км.

«І на лінії зіткнення такі події відбуваються у нас не щоденно, але через день», – сказав Руслан Хомчак.

Як повідомлялось, бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний на Донбасі закінчився - серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення.

Нагадаємо, зранку 18 лютого бойовики атакували українські позиції поблизу Новотошківського на Донбасі.

У свою чергу журналіст Юрій Бутусов повідомив, що бойовики штурмують українські опорні пункти в районі розведення під Золотим.

Також нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов, керівництво Генштабу, МВС та СБУ у вівторок о 12-ій годині проведуть брифінг за результатами засідання РНБО, яке триває зараз за участю силовиків і президента.