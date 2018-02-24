У Єгипті археологи знайшли жрецький некрополь

Роботу з розкопок археологи почали наприкінці минулого року

У єгипетській провінції Ель-Мінья, у 300 км на південь від Каїра, було знайдено жрецький некрополь початку епохи Птолемеїв. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на єгипетського міністра у справах старожитностей Халеда Ахмед аль-Анані. Чиновник стверджує, що це відкриття — тільки початок великої роботи. За його словами,



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Виявлені знахідки

Роботу з розкопок археологи почали наприкінці минулого року

У єгипетській провінції Ель-Мінья, у 300 км на південь від Каїра, було знайдено жрецький некрополь початку епохи Птолемеїв.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на єгипетського міністра у справах старожитностей Халеда Ахмед аль-Анані.

Чиновник стверджує, що це відкриття — тільки початок великої роботи.

За його словами, необхідно як мінімум п'ять років, і в країні з'явиться нова визначна пам'ятка.

Роботу з розкопок у зазначеному районі археологи почали наприкінці минулого року. Зокрема, вони знайшли кілька поховальних шахт. Там спочивали 40 кам'яних і дерев'яних саркофагів різних форм і розмірів.

У саркофагах було знайдено 17 мумій, які ідеально збереглися, а також заповнені канопи (ритуальні алебастрові посудини з кришками у вигляді голів звірів), бронзові, позолочені й кістяні прикраси, маски, амулети, глиняний посуд і понад тисячу похоронних статуеток, які в давнину клали в могили.

За попередніми даними, родинний цвинтар жерців пізнього періоду фараонів може датуватися періодом XXVI-XXVIII династій (тобто VII-V ст. до н.е.) чи й самим початком епохи Птолемеїв (IV ст. до н.е.). Більш точно це буде встановлено в ході подальшої копіткої роботи, пояснив аль-Анані.

До слова, на одному з пляжів Євпаторії в окупованому Криму виявили стародавнє поховання,