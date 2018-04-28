У Єгипті в аеропорту застрягли 200 українських туристів

Рейс літака відкладали вже кілька разів

Із аеропорту в Шарм-ель-Шейха в Єгипті вже майже добу не можуть вилетіти до Львова до 200 українських туристів. «Вже майже добу не можемо повернутись додому, рейс Шарм- Ель-Шейх, авіакомпанія YanAir5216, люди не можуть вилетіти від 4-ї ранку. Рейс переносили уже з десять разів. Більше сотні людей чекають в аеропорту. Діти від 3-ї ранку на



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Рейс літака відкладали вже кілька разів

Із аеропорту в Шарм-ель-Шейха в Єгипті вже майже добу не можуть вилетіти до Львова до 200 українських туристів.

«Вже майже добу не можемо повернутись додому, рейс Шарм- Ель-Шейх, авіакомпанія YanAir5216, люди не можуть вилетіти від 4-ї ранку. Рейс переносили уже з десять разів. Більше сотні людей чекають в аеропорту. Діти від 3-ї ранку на ногах. Плач, без води та їжі. Коли буде літак - невідомо!», - написала у групі «Варта 1» у Facebook користувачка Софія Васильченко.

Крістіна Бобух нині перебуває в аеропорту.

«Це просто жахливо. Нас цілий день «годують» пустими обіцянками, виліт переносили кожних дві години... Наприклад, нас забрали з готелю о 3-йранку і за годину повернули назад до готелю. І тут почалося, ніхто - нічого не пояснює, вильоти переносяться, о 12 потрібно звільнити номер і не дають продовжити його... Година 15:00, забрали нас в аеропорт, обіцявши виліт о 18:00. Пізніше цей виліт переносився ще декілька разів. Люди знервовані, є маленькі діти, води ніхто не пропонує і не дає ніякої інформації, це страшно. На даний момент нам пообіцяли готель, анулювали виїзну візу і мають повернути багаж. Коли повернемося додому, ще не ясно», - зазначила Крістіна Бобух.

Вона зазначила, що причиною невильоту їм спочатку назвали несправність літака - пошкодив крило перед посадкою.

«Представники (туроператора) JoinUp «забили» на всіх. Зараз ситуація дуже напружена, у людей вже здають нерви. Зараз нам пропонують анулювати старі квитки і поселити в готель. Але зворотного квитка в нас немає. Доведеться купувати квитки самостійно?! А найсмішніше те, що літаки цієї фірми на Київ вилітають спокійно, а до Львова всі скасовані», - повідомила Анна Сало.

Пояснень туроператора на його сайті та на сторінках у соцмережах немає. Також невідомо про реакцію посольства України в Єгипті.