У ЄС розраховують на своєчасний запуск енергоринку в 2019 році - Мінгареллі



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Керівник представництва ЄС в Україні Хуг Мінгареллі Фото: «Главком» / Станіслав Груздєв

У Європейському Союзі вірять, що реформи, які почались п'ять років тому, продовжаться з приходом нового керівництва в Україні

Європейський Союз підтримує Україну в її намаганні реалізувати ряд структурних реформ. Зокрема, в Євросоюзі говорять про важливість продовження енергореформи - запуску енергоринку з 1 липня 2019 року. Про це повідомив Хуг Мінгареллі, керівник представництва ЄС в Україні, предає УНІАН.

«Впровадження ринку електроенергії дуже важливе для ЄС, у тому числі і для надання макрофінансової допомоги Україні. І ми сподіваємося, що все буде зроблено, аби цей план почав працювати якомога швидше», - повідомив Мінгареллі.

За його словами, в ЄС вірять, що реформи, які були розпочаті п'ять років тому, продовжаться з приходом нового керівництва в Україні.

«У першу чергу, нам необхідно забезпечити макрофінансову стабільність. Тому ми сподіваємося, що структурні реформи будуть прискорені. І ситуація із забезпеченням правопорядку також буде поліпшуватися. Ви можете бути впевнені, що ЄС підтримує Україну в продовженні цих реформ», - зазначив керівник представництва ЄС в Україні.

На питання, як відбивається можлива відмова або перенесення зовнішнього ринку електромережі, про що вже заявляє команда майбутнього президента, на інвестиційну привабливість української енергетики, Хюг Мингарелли відповів: «Побачимо. Зараз ще рано давати коментарі з цього поводу».

Нагадаємо, радник Зеленського з енергетичних питань Андрій Герус запропонував відкласти запуск конкурентного ринку електроенергії як мінімум на рік. Таку думку він висловив під час засідання Ради ОРЕ 23 квітня 2019 року. «Потрібно перенести хоча б на один рік. За цей час необхідно вирішити проблеми», - заявив він.