У ЄС запустили Антитерористичний реєстр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Євроюсту Ладіслав Хамран

Антитерористичний реєстр був створений у тісній співпраці з представниками ІТ-галузі та фахівцями у сфері захисту даних

З початку вересня в Євросоюзі почав застосовуватися так званий Антитерористичний реєстр, покликаний спростити розслідування терористичної діяльності та пов’язаних із нею злочинів, що мають транскордонний характер.

Про це розповів президент Євроюсту Ладіслав Хамран у четвер на пресконференції у Брюсселі.

«Антитерористичний реєстр необхідний, оскільки злочинці й терористи дедалі частіше пересуваються через різні країни та кордони. За цих умов може статися, що різні країни можуть проводити розслідування проти однієї особи. Антитерористичний реєстр допоможе поєднати всі подібні справи, полегшити координацію слідчих органів у проведенні розслідування та у прийнятті рішень щодо створення спільних слідчих команд», - зауважив керівник європейської правової установи.

Хамран визнав, що на сьогодні обмін інформацією між різними країнами у сфері боротьби з тероризмом є «дуже чутливою та делікатною сферою». Антитерористичний реєстр був створений у тісній співпраці з представниками ІТ-галузі та фахівцями у сфері захисту даних. Ці зусилля мають гарантувати, що новостворений Антитерористичний реєстр відповідає найвищим стандартам у сфері безпеки та захисту інформації.

Він нагадав, що протягом останніх років Європа пережила декілька терористичних атак. Тож європейські правоохоронці відчувають моральний обов’язок здійснити правосуддя стосовно злочинців та захистити права жертв цих злочинів та їхніх родин. За його словами, боротьба з тероризмом залишається ключовим пріоритетом Євроюсту.

Євроюст є організацією з правової співпраці, яка об'єднує більше 100 прокурорів з 28 країн ЄС та шести «третіх» країн, які зібрані в одній установі та підтримують зв’язки із колегами ще у 39 країнах світу. Організація призначена для розслідування транскордонних злочинів, включаючи забезпечення доступу правоохоронців до матеріалів слідства, та покарання злочинців, хай де вони скоїли свої протиправні дії. Лише протягом минулого року Євроюст здійснив більше 200 розслідувань, пов’язаних із тероризмом, та сприяв роботі 11 спільних слідчих команд.

Джерело: Укрінформ