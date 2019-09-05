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    В ЄС привітали запуск Вищого антикорупційного суду

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    Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич - В ЄС привітали запуск Вищого антикорупційного суду
    Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич

    «Ми будемо продовжувати надавати підтримку Суду», - зазначили у представництві Євросоюзу в Україні

    Представництво Євросоюзу в Україні привітало початок роботи Вищого антикорупційного суду.

    Про це 5 вересня йдеться в заяві представництва в Twitter.

    «Сьогодні Вищий антикорупційний суд України приступає до роботи. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми будемо продовжувати надавати підтримку Суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, Вищий антикорупційний суд 5 вересня розпочинає роботу. Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

    Склад суду - 38 суддів, з них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що допоможе Вищому антикорупційному суду позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності справді великих корупціонерів.

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