Комітет Європарламенту схвалив призначення Лагард на пост глави Європейського центрбанку



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За кандидатуру Крістін Лагард віддали 37 голосів, 11 - проти і 4 депутати утрималися

Тепер кандидатуру Лагард мають затвердити на пленарному засіданні Європарламенту

Комітет Європейського парламенту з економіки та монетарних справ на засіданні 4 вересня в Брюсселі схвалив призначення Крістін Лагард на посаду глави Європейського центрального банку.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Зазначається, що за її кандидатуру віддали 37 голосів, 11 - проти і 4 депутати утрималися.

Тепер кандидатуру Лагард мають затвердити на пленарному засіданні Європарламенту, яке, як очікується, відбудеться з 16 по 19 вересня.

Нагадаємо, 3 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тимчасово склала із себе свої повноваження у зв'язку з тим, що представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку.

Згодом міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу підтримали рекомендацію Європейської Ради щодо призначення Крістін Лагард президентом Європейського Центрального банку.

Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році, після того як попередній керівник організації Домінік Стросс-Кан пішов у відставку на тлі сексуального скандалу.