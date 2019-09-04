  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Комітет Європарламенту схвалив призначення Лагард на пост глави Європейського центрбанку

    • Розсилка
    За&nbsp;кандидатуру Крістін Лагард віддали 37 голосів, 11 - проти і 4 депутати утрималися - Комітет Європарламенту схвалив призначення Лагард на пост глави Європейського центрбанку
    За кандидатуру Крістін Лагард віддали 37 голосів, 11 - проти і 4 депутати утрималися

    Тепер кандидатуру Лагард мають затвердити на пленарному засіданні Європарламенту

    Комітет Європейського парламенту з економіки та монетарних справ на засіданні 4 вересня в Брюсселі схвалив призначення Крістін Лагард на посаду глави Європейського центрального банку.

    Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

    Зазначається, що за її кандидатуру віддали 37 голосів, 11 - проти і 4 депутати утрималися.

    Тепер кандидатуру Лагард мають затвердити на пленарному засіданні Європарламенту, яке, як очікується, відбудеться з 16 по 19 вересня.

    Нагадаємо, 3 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тимчасово склала із себе свої повноваження у зв'язку з тим, що представила свою кандидатуру на пост глави Європейського центрального банку.

    Згодом міністри економіки і фінансів країн Євросоюзу підтримали рекомендацію Європейської Ради щодо призначення Крістін Лагард президентом Європейського Центрального банку.

    Посаду глави МВФ Лагард обійняла у 2011 році, після того як попередній керівник організації Домінік Стросс-Кан пішов у відставку на тлі сексуального скандалу.

    Читайте також
    ЄС економіка банки Європарламент кадрові зміни Брюссель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ