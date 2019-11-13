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    У Кабміні планують запустити нові потяги до Польщі та Білорусі

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    У Кабміні планують запустити нові потяги до Польщі та Білорусі

    Уряд планує придбати 2 тис. вантажних і 26 пасажирських вагонів, що дозволить відкрити нові маршрути

    У мінінфраструктури на 2020 рік запланували оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» та запуск нових маршрутів, повідомляють у Кабміні.

    Зокрема, у Кабміні планують придбати 2 тис. вантажних і 26 пасажирських вагонів, що дозволить відкрити нові маршрути.

    Мініфрастури запланували відкриття нових маршрутів до Польщі, потягів Львів – Мінськ через Ковель і Брест та Гомель – Київ. Також у планах доєднати Таллінн до «потяга чотирьох столиць».

    У межах України планують запустити потяги Ужгород – Херсон через Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя – Івано-Франківськ через Дніпро, Запоріжжя – Чернівці, Київ – Ковель, Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг, Лисичанськ – Одеса, Київ – Миколаїв – Херсон.

    Також планують заміну освітлення у вагонах, оновлення постільної білизни та вдосконалення системи прибирання у потягах.

    Запоріжжя Кабмін Київ Одеса Укрзалізниця Дніпро Львів Кривий Ріг Ужгород Івано-Франківськ Херсон Чернівці уряд
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