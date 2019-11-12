В Укрзалізниці розказали скільки квитків у них купують через інтернет



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З моменту впровадження онлайн-продажу квитків у 2009 році через інтернет вже оформлено майже 117 млн квитків - Кравцов

У компанії повідомили, що на кінець жовтня 60 % квитків пасажири купують через онлайн-сервіси

В Укрзалізниці повідомляють, що на кінець жовтня 60 % квитків пасажири купують через онлайн-сервіси.

Про це повідомив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Керівник компанії зазначив, що з початку 2019 року через інтернет продано понад 25 млн квитків.

«З моменту впровадження онлайн-продажу квитків у 2009 році через інтернет вже оформлено майже 117 млн квитків. Щороку ми спостерігаємо збільшення популярності цієї послуги. Так, ще рік тому через інтернет купувало 50 % наших клієнтів, а у 2017-ому – 41 %», — зазначив Євген Кравцов.

Квитки через інтернет можна придбати на всі поїзди внутрішнього сполучення, поїзди міжнародного сполучення в сполученні з Польщею, а також поїзд «Чотири столиці» Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига.

Купуючи квиток через інтернет, пасажир самостійно обирає потрібний поїзд, тип вагона й місце. Важливим є те, що онлайн можливо оформити пільгові квитки: для людей з інвалідністю, студентів.

На міжнародні поїзди, що курсують у сполученні з країнами СНД, пасажири в режимі онлайн можуть оформити й оплатити проїзд, після чого отримають бланк замовлення на електронну пошту, що обов’язково необхідно обміняти в залізничній касі України на звичайний квиток.

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