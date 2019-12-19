У Каліфорнії дівчина вкрала приватний літак і розбила його



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Літак не злетів через технічні неполадки

У США, в каліфорнійському місті Фресно, 17-річна дівчина вкрала приватний літак King Air 200 і розбила його.

Зловмисницю за звинуваченням у крадіжці взяли під варту поліцейські, повідомляє CNN.

Інцидент стався в інтернаціональному аеропорту Fresno Yosemite. Уточнюється, що перед крадіжкою дівчина пробралася на територію аеропорту, перестрибнувши через паркан.

Як виявилось, літак не злетів через технічні неполадки. Внаслідок інциденту люди і техніка не постраждали.

Відомо, що мотив для крадіжки літака правоохоронці ще не з'ясували.

Також наголошується, що дівчина відмовлялася співпрацювати з поліцейськими, коли її заарештували.