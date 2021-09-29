Екологи занепокоєні: притока Дніпра під Києвом вкрилась «водяною чумою»

Водяний гіацинт змінює дніпровську екосистему

У селищі Козин, що під Києвом, притока Дніпра вкрилася заростями водяного гіацинту. Його батьківщина – Південна Америка. Рослину називають «водяною чумою», бо вона поширюється дуже швидкими темпами.

Столичні екологи і гідробіологи появу водяного гіацинту вже охрестили екологічною катастрофою, повідомляє ТСН.

Гідробіолог Володимир Триліс пояснює, що, ймовірно, гіацинт потрапив у відкриту воду з приватних будинків. «Гіацинт красивий, через те його купують і розводять у ставочках. Від однієї рослини може бути ціла купа пагонів. Вони дуже легко відламуються – і як тільки він відламався – далі собі може уже пливти і утворювати нові зарості», – розповів він.

Гіацинт виростає до 50 сантиметрів над водою і не має коренів. Тому легко і швидко переноситься з місця на місце, вітром несе у Дніпро.

Загалом же його появу називають серйозною небезпекою. Адже він уже змінює дніпровську екосистему. «Швидкі зміни в екології – це, зазвичай, дуже погано. Це потягне за собою зміни безхребетних, риб, тобто ці ланцюжки екологічні вони дуже довгі. Які будуть наслідки – передбачити дуже важко», – зазначив Триліс.

У розсаднику квітів розповідають, що гіацинт популярний останні 5 років. Це прикраса приватних озер, а ще – фільтр для води. Але у відкритій воді він небажаний.

«У тропічних країнах цю рослину називають водяною чумою за її швидкість розростання. Вона розросталася так швидко, що почала перекривати судноплавні річки чи дамби», – розповіла Анастасія Стеценко, технологиня з вирощування декоративних рослин.

В Америці гіацинт намагалися навіть згодовувати бегемотам, щоб почистити річки.

Ситуація в Козині непокоїть і екологів. І якщо цьогоріч гіацинт не розрісся ще аж надто далеко, прогнозують більші проблеми вже наступного року.

Як повідомлялося, у Дніпрі під Києвом знайшли зовсім невідомі українцям желеподібні створіння, схожі на затонулі кавуни.

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