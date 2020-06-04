У Карпатах зацвіла смерека



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Гуцули кажуть, коли смерека так файно цвіте, то буде врожай на гриби

Цвітіння шишок смереки можна спостерігати раз на 10 років

В Івано-Франківській області у Карпатах зацвіла смерека (хвойне дерево). Таке трапляється один раз на 7-10 років. Про це повідомило Гринявське лісове господарство на сторінці у соцмережі Facebook.

У лісництві зазначають, що у лісах смереки мають ідеальні умови для росту.

За словами лісників, дерева можуть досягати віку 500-600 років, висоти - 60 метрів та двох метрів у діаметрі. Ці красуні зазвичай запилюються у травні.

«Смерека «цвіте» . Цього року ми зможемо зварити багато варення з шишечок смереки та так званий сироп ,корисним властивостям якого, немає меж! Жіночі шишечки зеленуваті або малинові (10—15 мм завдовжки), циліндричні, розміщені на кінцях молодих гілочок. Стиглі шишки довгасто-циліндричні (10—15 см завдовжки), спочатку зелені або фіолетові, пізніше бурі, повислі, блискучі. А ще гуцули кажуть : «Що коли смерека так файно цвіте то буде врожай на гриби. Бог дасть подивимося чи це правда», - йдеться у повідомленні лісництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області на Кінбурнській косі зацвіло найбільше в Європі поле диких орхідей.

Як повідомлялося, у Карпатах на горі Піп Іван сьогодні, 3 червня, сипав сніг і температура повітря була -1 градус.