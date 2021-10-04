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    Події в Україні

    Екологи говорять про сенсацію: на Черкащині знайшли червонокнижну рослину – сучасницю мамонтів

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    Певне, це найбільша популяція рослини в Україні, а можливо, і в Європі - Екологи говорять про сенсацію: на Черкащині знайшли червонокнижну рослину – сучасницю мамонтів
    Певне, це найбільша популяція рослини в Україні, а можливо, і в Європі
    Фото КЕКЦ

    Раніше вважалося, що карликового бересклета в Україні практично не залишилося

    Міндовкілля України, Київський еколого-культурний центр і Кам'янський лісгосп провели експедицію в ліс біля села Пастирське Черкаської області для проєктування заказника для охорони рідкісного рослини – карликового бересклета. Як пише КЕКЦ, карликовий бересклет – сучасник мамонта і шерстистого носорога. Рослина занесена до Червоної книги України.

    Ця реліктова рослина така давня, що у неї вже, за словами екологів, немає сил цвісти – вона розмножується тільки вегетативно.

    «В Україні бересклета практично вже не залишилося. Остання значна популяція карликового бересклета, знайдена ще Пачоським в минулому столітті в Чорному лісі Кіровоградської області. Вона нещодавно знищена суцільний рубкою», – розповіли екологи.

    Тому справжньою сенсацією стало знаходження трьох балок в лісі біля села Пастирське Черкаської області, де у великій кількості росте карликовий бересклет. Певне, це найбільша популяція рослини в Україні, а, можливо, і в Європі, зазначають екологи-дослідники.

    «Для організації тут заказника нами була днями організована спеціальна експедиція в ліс біля села Пастирське, в якій взяли участь представники Міндовкілля України та Кам'янського лісгоспу. Експедиція підтвердила наявність карликового бересклета у всіх трьох балках, і для його охорони було спроєктовано створення заказника», – заявили у КЕКЦ.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у селищі Козин, що під Києвом, притока Дніпра вкрилася заростями водяного гіацинту. Його батьківщина – Південна Америка. Рослину називають «водяною чумою», бо вона поширюється дуже швидкими темпами.

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    Теги: книги Черкащина ліс рослини
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    Екологи говорять про сенсацію: на Черкащині знайшли червонокнижну рослину – сучасницю мамонтів