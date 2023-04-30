Чергова неспокійна ніч розпочалася у Херсоні

У Херсоні пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога наразі станом на 02:12 30 квітня 2023 року не оголошена.

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Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Ворог обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Також є пуски з тимчасово окупованої Голої Пристані.

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Наразі, немає офіційного підтвердження інформації про вибухи від влади.

Проте, перебувайте в укриттях та дотримуйтеся правил особистої безпеки. Не нехтуйте власним життям!

Дослухайтеся до повідомлень місцевої влади!

Між іншим, 26 квітня, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений.