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У Херсоні пролунали потужні вибухи

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Херсоні пролунали потужні вибухи
фото з відкритих джерел

Чергова неспокійна ніч розпочалася у Херсоні

У Херсоні пролунали потужні вибухи. Повітряна тривога наразі станом на 02:12 30 квітня 2023 року не оголошена.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах. 

Ворог обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Також є пуски з тимчасово окупованої Голої Пристані. 

Наразі, немає офіційного підтвердження інформації про вибухи від влади.

Проте, перебувайте в укриттях та дотримуйтеся правил особистої безпеки. Не нехтуйте власним життям! 

Дослухайтеся до повідомлень місцевої влади!

Між іншим, 26 квітня, російські загарбники обстріляли Антонівський міст біля Херсона. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений.

Теги: вибух Херсонщина Херсон

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