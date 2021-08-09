У Києві на марші солідарності з білорусами сталися сутички (відео)

Націоналісти та анархісти не змогли дійти згоди і застосували перцеві балончики

У Києві пройшов марш солідарності з білорусами, на якому сталися сутички. Про це інформує Hromadske.

Кілька сотень людей пройшли маршем від посольства Білорусі до Майдану Незалежності на знак солідарності з білорусами.

Учасники заходу також вшановували пам'ять голови громадської організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним.

Вони також зупинились біля пам'ятників Павлу Шеремету та Михайлу Жизневському. Їхню пам'ять вони вшанували хвилиною мовчання.

Учасники демонстрації прийшли з червоно-білими прапорами. Люди вигукували «Живе Беларусь», «Лукашенка в автозак», «Віримо, можемо, переможемо».

Фото Укрінформ

Коли учасники маршу поверталися на Майдан Незалежності, з'явилася група націоналістів. Деякі з них є представниками «Нацкорпусу», однак вони зазначали, що беруть участь у заході не від цієї організації.

Побачивши представників руху анархістів, які також прийшли на марш, вони зазначили про провокації та намагалися зірвати плакат останніх. Між сторонами сталися сутички, з обидвох боків застосовували перцеві балончики.

На марші солідарності з білорусами відбулися сутички між анархістами та націоналістами pic.twitter.com/LcpYwJw4Kt — hromadske (@HromadskeUA) August 8, 2021

Після цього підійшли правоохоронці, які пояснили, що захід має відбуватися без символік та політичних партій, тому плакат анархістів згорнули.

Нагадаємо, друзі білоруського активіста Віталія Шишова вважають, що його смерть не пов’язана з самогубством. До його зникнення можуть бути причетні спецслужби Росії або Білорусі.

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