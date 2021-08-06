На місці загибелі білоруса Шишова в Києві з’явився меморіал (фото)

На місці загибелі Шишова лампадки, його фото, квіти, а також біло-червоно-білі прапори

Стихійний меморіал облаштували друзі та знайомі Шишова

У лісопарковій зоні у Святошинському районі Києва на місці, де виявили тіло громадянина Білорусі, голови організації «Білоруський дім в Україні» Віталія Шишова з’явився стихійний меморіал. Про це повідомляю видання «Букви».

Шишов проживав на вулиці Бударіна у Святошинському районі.

Меморіал обладнали його друзі та близькі. Туди принесли лампадки, портрет Шишова, квіти, а також біло-червоно-білі прапори (історичний національний прапор Білорусі) та стрічки.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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