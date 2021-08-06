Венедіктова: справа про вбивство Шишова може бути політизована

Міжнародне співробітництво у справі Віталія Шишова ще не здійснюється

На даний момент слідство не відкинуло ні варіант самогубства, ні варіант вбивства Шишова

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що справа про вбивство голови «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова може бути політизована. Про це пише «РБК Україна».

За словами Венедіктової, на даний момент слідство не відкинуло ні варіант самогубства, ні варіант вбивства Шишова.

«Ця справа може бути політизована. Я намагаюся якомога менше втягуватися в можливі питання геополітики», – зазначила Венедиктова.

Вона також сказала, що міжнародне співробітництво у справі Шишова ще не здійснюється.

Нагадаємо, на місці загибелі білоруса Шишова в Києві з’явився меморіал (фото).

Як відомо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

Читайте також: