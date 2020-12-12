У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву. Відвідувачів чекають вже 15 грудня

Щонеділі та на свята у церкві відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей

У суботу, 12 грудня, у Києві офіційно відкрили Андріївську церкву, її реставрація тривала 11 років. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Сьогодні пам'ятку відкривають офіційно, а з вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів. Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей», – повідомили в Офісі президента.

За час реставрації відновлений оригінальний колір стін церкви, зміцнений схил, фундамент і стилобат. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства архітектора Бартоломео Растреллі, в будівлі встановлено сучасне освітлення.

Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри відлили з гіпсу окремі елементи обробки храму, щоб до них можна було доторкнутися і відчути їх форму.

Андріївська церква споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі в стилі бароко в XVIII столітті. Вона є пам'яткою архітектури і монументального живопису, входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церква внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Україна буде подавати номінаційне досьє для включення Андріївської церкви в основний перелік.

З 2018 року в Андріївській церкві розташована ставропігія (постійне представництво) Вселенського патріарха в Києві.