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    У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву. Відвідувачів чекають вже 15 грудня

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    Андріївська церква споруджена за проектом Бартоломео Растреллі в XVIII столітті - У Києві після реставрації відкрили Андріївську церкву. Відвідувачів чекають вже 15 грудня
    Андріївська церква споруджена за проектом Бартоломео Растреллі в XVIII столітті
    Фото: прес-служба президента України

    Щонеділі та на свята у церкві відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей

    У суботу, 12 грудня, у Києві офіційно відкрили Андріївську церкву, її реставрація тривала 11 років. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

    «Сьогодні пам'ятку відкривають офіційно, а з вівторка, 15 грудня, церква відчинить двері для відвідувачів. Щонеділі та на свята тут відбуватимуться богослужіння, а в інші дні церква працюватиме як музей», – повідомили в Офісі президента.

    За час реставрації відновлений оригінальний колір стін церкви, зміцнений схил, фундамент і стилобат. Також проведено реконструкцію іконостасу авторства архітектора Бартоломео Растреллі, в будівлі встановлено сучасне освітлення.

    Для людей з вадами зору та дитячих екскурсій майстри відлили з гіпсу окремі елементи обробки храму, щоб до них можна було доторкнутися і відчути їх форму.

    Андріївська церква споруджена за проектом архітектора Бартоломео Растреллі в стилі бароко в XVIII столітті. Вона є пам'яткою архітектури і монументального живопису, входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». Церква внесена до попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Україна буде подавати номінаційне досьє для включення Андріївської церкви в основний перелік.

    З 2018 року в Андріївській церкві розташована ставропігія (постійне представництво) Вселенського патріарха в Києві.

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    Теги: Київ Андріївський узвіз
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